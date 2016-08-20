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7 أسباب وراء عدم انتظام ضربات القلب.. أهمها الإجهاد والسمنة والكافيين

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7 أسباب وراء عدم انتظام ضربات القلب.. أهمها الإجهاد والسمنة والكافيين 7 أسباب وراء عدم انتظام ضربات القلب.. أهمها الإجهاد والسمنة والكافيين

>آلاء الفقى

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" الأسباب المحتملة وراء عدم انتظام ضربات القلب، وتتضمن الأسباب الآتى:

 

1.الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر قد يكون لديهم معدل ضربات القلب غير منتظمة، لأن مرضى السكر يميلون إلى الخمول، وهذا يمكن أن يسبب عدم انتظام بضربات القلب .

 

2.قلة ممارسة الرياضة للأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، لأن السمنة خطيرة وتراكم فى الجسم ينتج عنها صعوبة فى إرسال القلب الدم إلى جميع أجزاء الجسم، وعند ممارسة الرياضة من الممكن أن تنتظم معدلات ضربات القلب وتنزل إلى المستوى الصحى. 

 

3.عندما يفتقر الجسم لما يكفى من المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم، فى هذه الحالة تزداد معدل ضربات القلب.

 

4. التعرض للإجهاد المزمن يزيد من ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب.

 

5. وجود مشاكل فى وظيفة الغدة الدرقية، يمكن أن تؤثر على معدل ضربات القلب.

 

6.إذا كان القلب ينبض ببطء شديد من الممكن أن تكون بسبب مشكلة فى المنظومة الكهربائية بالقلب، التى تجعل القلب ينبض بشكل عام .

 

7.بعض الأدوية يمكن أن تعمل على تغيير معدل ضربات القلب، وأيضا الكافيين والأطعمة ومشروبات الطاقة، قد تعمل على تغيير فى معدل ضربات القلب . 


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مصر 365

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