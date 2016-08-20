مباحث القاهرة تطارد الهاربين من الأحكام.. وتضبط 4 محكوم عليهم بالمؤبد

شن رجال مباحث القاهرة حملات أمنية موسعة، استهدفت ملاحقة العناصر الإجرامية الهاربين من تنفيذ أحكام قضائية، وتمكنوا من القبض على 4 هاربين من أحكام قضائية جميعها بالسجن المؤبد، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، وإحالتهم للجهات القضائية.

وتمكن النقيب مصطفى الشعبينى، معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبط "على ى ح" 29 سنة، عاطل، ومقيم المطرية، والمحكوم عليه فى القضية رقم 18130/1918 لسنة 2015، شبرا الخيمة أول بالقليوبية "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه.

ونجح النقيب إسلام أبو بكر الصديق، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط "أحمد ح ا"، 28 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 3675/3989 لسنة 2008 حلوان "قتل عمد" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

كما نجح الملازم أول يوسف قرشى سعد الدين، معاون مباحث قسم شرطة حدائق القبة، وبصحبته القوة المرافقة من ضبط "كريم س س " 24 سنة، عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 3689/1376 لسنة 2013 السويس "سرقة بالإكراه" والمقضى فيها بالسجن المؤبد.

فيما تمكن الرائد محمد بهاء الدين، معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، من ضبط "محمد ا م" 26 سنة، نقاش، والمحكوم عليه فى القضية رقم 11806/1686 لسنة 2014م قصر النيل "مخدرات"، والمقضى فيها بالسجن المؤبد.