قصة حب باراك وميشيل أوباما تعود الى الواجهة

سيتاح للأمريكيين يوم الخميس المقبل مشاهدة تفاصيل المواعدة الأولى بين باراك Barack وميشيل أوباما Michelle Obama في فيلم يرصد تصرفات الرجل الذي أصبح فيما بعد رئيساً للولايات المتحدة وهو يغازل زوجته المقبلة.

يتناول فيلم " Southside with You" تفاصيل أول مواعدة بين أوباما وميشيل في صيف عام 1989 وفيه تظهر ميشيل روبنسون (25 عاماً) المحامية القادمة من شيكاغو وهو تخرج مع باراك طالب القانون الذي جاء للتدريب في الشركة التي تعمل بها.

وطوال الساعات التي قضياها معاً والتي تصر ميشيل على أنها لم تكن مواعدة، يحضر الاثنان معرضاً فنياً ومناسبة عامة ويشاهدان فيلم "Do the Right Thing"، ويتناولان المشروبات والبوظة خلال مناقشتهما لحياتهما وتطلعاتهما ومخاوفهما.

وقالت الممثلة تيكا سمتر التي تلعب دور ميشيل: "ترى في الفيلم أنهما تحديا بعضهما البعض... وتحدثا عن أسرتيهما واعتقد أن كل هذه الأمور واقعية جداً وفي متناول الناس".

وقال باركر سورز الممثل الذي يجسد شخصية باراك أوباما في الفيلم إنه بدأ "بتقليد قوي" للرئيس لكنه بعد ذلك ترك التمثيل وأدى الدور بتلقائية.

يشار الى ان أوباما تزوج ميشيل في العام 1992، وهما الآن من اكثر الشخصيات نفوذاً وتأثيراً في العالم.

