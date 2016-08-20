وكيل وزارة التعليم: حصول «تعليم الجوف» على «الآيزو» بداية لتحقيق مؤشرات دولية عالية

اعتبرت وكيل وزارة التعليم د. هيا بنت عبدالعزيز العواد حصول الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف على شهادة الآيزو العالمية 9001، بداية لانطلاقة «تعليم الجوف» لتحقيق مؤشرات دولية عالية لجميع فئات التعليم.

وثمنت العواد بعد رعايتها حفل الإدارة الذي نظمته بهذه المناسبة، الجهود المتميزة التي توجت هذا التميز من منسوبي ومنسوبات "تعليم الجوف" لتحقيق الشهادة، وقالت إن تحقيق الإدارة لشهادة الآيزو دليل جهد عمل متكامل حقق هذا الإنجاز، ورغبة في التطوير المستمر.

من جانبه، أوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف المكلف فواز بن صالح جعفر السالم إن الإدارة تسعى لتطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ العمليات وتقديم الخدمات، بسرعة وإتقان، وتحقيق رضا المستفيدين.

وقال إن الحصول على شهادة «الآيزو» هي الخطوة الأولى وليست الأخيرة، مشيراً إلى أن الإدارة مستمرة في تنفيذ سلسلة من الإجراءات التحسينية والضبط عن طريق فرق التحسين ومجلس الجودة.

وأضاف: «نحرص على أن تكون المدرسة «نواة التطوير»، وأن تحصل مدارسنا على نقاط متقدمة في معايير «الآيزو» في تطبيق الجودة».

إلى ذلك، قال مدير إدارة الجودة الشاملة عبدالرحمن إبراهيم العقيل إن فكرة حصول الإدارة على شهادة الآيزو العالمية 9001 بدأت منذ فترة، وبموافقة الوزارة أُسند العمل الاستشاري إلى بيت خبرة وهو مكتب «أمساك» للجودة.

وأضاف أن المشروع شمل جميع الإدارة والأقسام، حيث أجريت بعض العمليات الهامة في قياس رضا المستفيد الداخلي والخارجي، والتقييم الذاتي، وإيجاد الأدلة التنظيمية، وبناء نظام للجودة بالإدارة حسب معايير الآيزو وإجراءات المراجعات الداخلية.

ثم تمت بعد ذلك المراجعة الخارجية عن طريق شركة AJA المعتمدة لدى المنظمة الدولية، وإصدار شهادة الآيزو المعتمدة لتعليم الجوف، وسيتبع ذلك مراجعة خارجية ثانية للتأكد من استمرار التحسين.