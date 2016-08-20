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برنامج تعريفي بفرص العمل السياحي.. في القصيم

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افتتح وكيل إمارة القصيم رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه بالقصيم عبدالعزيز الحميدان، البرنامج التعريفي لفرص العمل بالقطاع السياحي والذي ينفذه فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيم بالتعاون مع البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية "تكامل"، ويستهدف البرنامج راغبي العمل في القطاع السياحي ودعم توفير فرص العمل للشباب وتوطين الوظائف في القطاع.

وأكد وكيل إمارة منطقة القصيم في كلمته التي وجهها للشباب والقائمين على البرنامج على أن القطاع السياحي يعتبر من القطاعات الرئيسية في "رؤية المملكة 2030".

مضيفاً بأن الشباب السعودي وفرص العمل والتعليم لهؤلاء الشباب لها اولوية لدى حكومتنا الرشيدة، وشبابنا هم سواعد هذا الوطن ومستقبله المشرق بإذن الله.

من جانبه أوضح ابراهيم المشيقح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالقصيـم، امين مجلس التنمية السياحية، ان تنفيذ هذا البرنامج من الهيئة وشركائها يأتي مع تبني "رؤية المملكة 2030" لبرنامج التحول الوطني للسياحة والتراث كقطاعين اساسيين لمستقبل المملكة لأهميتها الاقتصادية والتنموية وانطلاقا من نهج الهيئة في تنمية السياحة الداخلية في المملكة.

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