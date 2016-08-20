أمين الشرقية يدشن حملة السلامة المرورية

أطلق م. فهد الجبير أمين المنطقة الشرقية أمس أكبر حملة توعوية عن السلامة المرورية.

وقال: إن الحملة تأتي ضمن مهرجان صيف الشرقية 37، وتهدف لتكون مؤثرة لدى الجميع وأن تصل الرسالة للكل خاصة فئة الشباب للحفاظ على السلامة المرورية أثناء القيادة والعبور وعدم الانشغال في الأجهزة النقالة أثناء قيادة المركبة.

وكان قد دشن الحملة إلكترونيا من مكتبه، واستمع لشرح كامل عنها.

وذكر م. الجبير بأن أمانة المنطقة الشرقية أخذت في الاعتبار بالمهرجان أن يكون الجانب التوعوي والتثقيفي حاضراً من ضمن الفعاليات والتي تدعم برامج المهرجان والتي تسعى الأمانة خلال الفعاليات أن ترضي الزوار بجميع فئاتهم من مواطنين ومقيمين وتعتبر المنطقة جاذبة للسياح وأن الحركة المرورية التي تشهدها مدن المنطقة الشرقية تعتبر دليلاً على الجذب السياحي للمنطقة.

ومن جانبه، أوضح محمد الصفيان مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الإعلامي في أمانة المنطقة الشرقية بأن حملة التوعوية عن السلامة المرورية تعتبر من أكبر الحملات التوعوية وستقام بفعالية بهذه المناسبة حيث تم نشر أكثر من ٢٥٠ لوحة بمقاسات مختلفة على مستوى المنطقة الشرقية وتحتوي على عبارات توعوية عن السلامة المرورية وتم وضع لوحات عند مداخل المهرجان تحتوي على رسالة السلامة المرورية. وأضاف: انه تم نشر وتوزيع مليون ونص مطوية على مدن حاضرة المنطقة الشرقية وتم وضع في ركن الطفل عدد كبير من دفاتر تلوين للأطفال تحوي على جمل توعوية للطفل ورسومات تعليمية وستقام على مسرح المهرجان مسابقات للكبار والصغار وتوزيع الهدايا لهم وتم تجهيز أفلام توعوية عن السلامة المرورية ليتم تشغيلها بالشاشات وسيتم تجهيز عدة مواد ليتم القاؤها على المسارح في المهرجان للتعريف بيوم السلامة المرورية.