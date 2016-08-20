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مدير جامعة جدة يتفقد سير العمل بفرع كليات الجامعة.. بخليص

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تفقد مدير جامعة جدة د. عبدالفتاح بن سليمان مشاط أمس فرع كليات الجامعة بخليص.

شملت الزيارة الأقسام والمعامل العلمية والتقى بعميد كليات الجامعة بخليص د. عابد اللقماني المكلف ورؤساء الأقسام العلمية.

وأكد أن الجامعة ستساهم بالتعاون مع المحافظة والجهات الأخرى في خليص في تنمية المجتمع، وذلك انطلاقا من دور الجامعة نحو مسؤولية مجتمعية وأن الجامعة تكرس جهودها لتهيئة الخريحات لسوق العمل والعمل عن بعد، والعمل على استقطاب المتميزين والموهوبين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشار د. المشاط أن جامعة جدة ماضية في إقامة شراكات مع رجال الأعمال لتحقيق التنمية الشاملة وأنها ترحب بأي مشروع استثماري لرجال الأعمال في الجامعة للارتقاء بالخدمات الطلابية والمجتمع.

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