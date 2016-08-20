تنفيذ تجارب علمية في برنامج موهبة الإثرائي.. بجامعة أم القرى

تنفيذ لإحدى التجارب

قدمت المشاركات في برنامج موهبة الإثرائي ٢٠١٦ والمقام في جامعة أم القرى، والتي ترعاه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع لليوم الثالث تجاربهن في مسار الكيمياء الطبيعية في المجتمع.

وأوضحت المشرفة د. ريم شاه أن الطالبات قمن بتجربة الكشف عن ألوان اللهب للعناصر (الألعاب النارية)، وتجربة استخدام اللهب مع بعض العناصر الكيميائية.

من جهتها، ذكرت المتعاونة جود الحجاجي أنه ومن خلال التجربة اتضح أن تعريض ذرة للهب الإلكترونات الكيميائية فإن إلكترونات المدار الخارجي تثار وتنقل إلى مستوى طاقة أعلى مما يسبب عدم استقرار للذرة، وبذلك تستقر مطلقة طاقة لونية تميز ذرات العناصر بتميز ألوان اللهب فالبوتاسيوم بنفسجي والليثيوم أحمر والخارصين أخضر.

أما المتعاونة مريم خيمي ذكرت أن مسار الفيزياء بإشراف المشرفة إيناس الرشيد نفذ تجربة قياس تسارع الجاذبية والذي يهدف إلى تعريف الطالبة بتسارع الجاذبية بالتجربة وذلك على بعض الأدوات المختلفة من حيث الخامة والكتلة والحجم من خلال حساب مسافة السقوط وزمن الوصول للأرض وثابت الجاذبية.