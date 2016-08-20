لمريضات تكيس المبايض.. 5 أطعمة تجنبيها للتغلب على المرض

ذكر تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" أن متلازمة تكيس المبايض التى أصبحت شائعة بين النساء فى الوقت الحالى، ناتجة عن اضطراب فى نمط الحياة ويمكن علاجها إذا أجرت المصابة بعض التغييرات لنمط حياة صحى، وتجنب بعض الأطعمة الشائعة، لأن من أسباب الإصابة بتكيس المبايض هو خلل الهرمونات بسبب نمط تناول الطعام غير الصحى وعدم ممارسة الرياضة والسمنة والعامل الوراثى .

وحسب التقرير فإن هناك بعض الأطعمة الشائعة التى يجب تجنبها تماما لعلاج متلازمة تكيس المبايض بشكل طبيعى، وتتضمن الأطعمة الآتى:

1. الأطعمة السكرية:يجب الابتعاد عن الأطعمة السكرية إذا كنت مصابا بمتلازمة تكيس المبايض، لأن السعرات الحرارية العالية ومستويات السكر العالية تحدث خللا بالهرمونات يؤدى إلى زيادة الوزن .

2. الخبز الأبيض: مصنوع من دقيق غنى بالنشا، فيمكن أن تتداخل مع الهرمونات وزيادة عدد التكيسات فى المبيض .

3. الكافيين:يزيد من مستوى الإستراديول الذى يؤثر على الدورة الشهرية والحمل وتؤدى إلى تفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض .

4.الوجبات السريعة:مثل البيتزا والبطاطس والبرجر، لأنها يمكن أن تؤدى إلى السمنة، وهذا بدوره يزيد من حالة المرض سوءا.

5.منتجات الألبان: استهلاك منتجات الألبان يمكن أن يزيد من مستوى هرمون التستوستيرون فى الجسم، وبالتالى تتفاقم أعراض متلازمة تكيس المبايض، فمن الضرورى تجنبها .