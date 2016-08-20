مؤتمر مورينيو - الاستثنائي يجيب.. هل يستطيع أحد إيقاف إبرا وبوجبا؟

جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد سعيد لا بالنتيجة بل بالتطور الجيد في أداء الشياطين الحمر تحت قيادته.

تحدث مورينيو بعد فوز يونايتد على ساوثامبتون في ملعب أولد ترافورد بهدفين نظيفين سجلهما زلاتان إبراهيموفيتش.

المحاور سأل مورينيو "هل يستطيع أحد إيقاف إبرا؟".

وأجاب مورينيو "إبرا يقف على الكرة بشكل ممتاز. يقدم الكثير من الحلول للفريق وخاصة أمام المرمى بل ويتراجع للخلف ليساعد اللاعبين. أنا سعيد له وللفريق كله".

وتابع "اليوم كنا نعلم أن ساوثامبتون يضغطون كثيرا في بداية مبارياتهم. يعتمدون طريقة الجوهرة في وسط الملعب 4-1-2-1-2 لكننا لم نترك لهم أي مساحة أو فرصة".

وأضاف "تحكما في المباراة بشكل جيد. الكرة كانت تذهب للأمام ولا يوجد خطورة على مرمى يونايتد".

وأوضح "مانشستر يغير في اسلوبه. الآن نعتمد على دفاع المنطقة بدلا من دفاع رجل لرجل وأعتقد أننا نسير بشكل جيد. ندافع كوحدة واحدة وهذا ما ظهر اليوم".

وشهد اللقاء المشاركة الأولى لبول بوجبا مع يونايتد بعدما عاد للشياطين الحمر في صفقة قياسية جعلته أغلى لاعب في التاريخ.

وعقب مورينيو "بوجبا كان ممتازا. كل شيء فردي فعله اللاعب بشكل أكثر من ممتاز".

ثم استدرك "بالطبع لازال هناك الكثير من التفاصيل علينا التحدث فيها معه. في يوم ما سيحتاج لانضباط دفاعي معين أو للعب بحرية للأمام أكثر".

وشدد "سنرى غدا المباراة من جديد بتحليل مصور وسيعرف أين كان يتحرك وأين كان عليه أن يتحرك".

قائمة قوية

وتحدث مورينيو "اليوم لدي قائمة قوية. فيلايني قدم مباراة ممتازة وأندير هيرارا حين يلعب بإتقان وكذلك مايكل كاريك ومورجان شنايدرلين".

وأردف "يضايقني أني أضع لاعبين على الدكة رغم أن الكل يقاتل ويتدرب بامتياز ويستحق اللعب".

وضحك مفصحا "لهذا أنتظر شهر سبتمبر بفارغ الصبر لأننا سنلعب عددا كبيرا من المباريات كل اسبوع بين الدوري والكأس والدوري الأوروبي".

وأتم "سيلعب الجميع ويحصل على حقه. لست قلقا بل سعيدا بالتطور الذي نحققه".