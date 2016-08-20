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تقرير في الجول - ماذا أضاف بوجبا لخط وسط مانشستر يونايتد؟

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تقرير في الجول - ماذا أضاف بوجبا لخط وسط مانشستر يونايتد؟ تقرير في الجول - ماذا أضاف بوجبا لخط وسط مانشستر يونايتد؟

خلق الفرص، المراوغة، التصويب أمور يتميز بها بول بوجبا استفاد منها مانشستر يونايتد في أول مشاركة للاعبه الفرنسي مع الفريق أمام ساوثامبتون في ثان جولات الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2016-2017.

FilGoal.com يبرز ما قدمه بوجبا في المباراة التي انتهت بهدفين دون رد للشياطين الحمر.

مرر بوجبا 71 تمريرة خلال اللقاء بنسبة نجاح بلغت 83%.

خلق بوجبا فرصتين للتسجيل.

صوب 4 كرات على مرمى فريزر فوستر، بدقة 25%.

أكمل بوجبا 8 مراوغات من أصل 12 مرواغة.

لم يلجأ بوجبا للعرقلة سوى في 4 مرات، نجح في واحدة وفشل في 3.

اشترك في 3 التحامات هوائية، ونجح في 2 بنسبة 67%.

دفاعيا، اعترض الخصم 5 مرات، ومنع تصويبتين من الوصول لمرمى دافيد دي خيا وشتت الكرة مرة واحدة.

ما قدمه بوجبا في المباراة يثبت صحة اختيار مورينيو له لبداية اللقاء على حساب الإسباني أندير هيريرا الذي بدأ لقاء بورنموث في الجولة الأولى.

هيريرا لم يسدد على مرمى أرتور بوروتس إطلاقا، ولم يخلق أي فرصة للتسجيل.

كما أنه لم ينجح في إتمام أي مراوغة، لأنه لم يقم بالأساس بأي مرواغة، ولم يعترض أي هجمة لبورنموث.

تفوق لاعب أتلتيك بلباو السابق على بوجبا كان في دقة التمرير، 88 تمريرة بلغت دقتهم 87%.

فيلايني لعب بجوار هيريرا في المباراة الأولى أمام بورنموث.

مورينيو أعطى فيلايني أوامر بالتقدم للأمام والذهاب للجبهة اليسرى لتغطية انطلاقات الظهير الأيسر لوك شاو، وهو ما يظهر في أماكن تواجده في خريطة المباراة.

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وهو ما أنعكس على هيريرا الذي التزم بالدور الدفاعي ولم يتقدم للأمام كثيرا.

وعلى العكس في مباراة اليوم.

فيلايني التزم بالدور الدفاعي، فلم يتواجد سوى مرة وحيدة في منطقة جزاء ساوثامبتون ولم يتخطى ثلث الملعب الثاني إلا نادرا كما يظهر في الخريطة.

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التزام فيلايني كان السبب في حرية الحركة لبوجبا والانتشار في الملعب طولا وعرضا.

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