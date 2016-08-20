مقتل وإصابة 20 جنديا بالقوات الخاصة الليبية جراء الاشتباكات ببنغازى

لقى خمسة جنود بالقوات الخاصة الليبية ببنغازى، مصرعهم وأصيب 15 آخرون، جراء المواجهات المسلحة فى محيط المستشفى الأوروبى وشارع الشجر فى منطقة القوارشة غربى مدينة بنغازى.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة "الصاعقة"، العقيد ميلود الزوى - فى تصريح صحفى اليوم الجمعة "إن المعارك لم تتوقف ولا تزال مستمرة فى أخر معاقل تنظيم "داعش"، وما يُعرف بـ"مجلس شورى ثوار بنغازي" فى منطقة القوارشة، غرب بنغازي.

وأضاف "إن شهداء الواجب الذين قضوا نحبهم جراء انفجار الألغام الأرضية التى زرعها المارقين لعرقلة تقدم الجيش الليبى هم العريف عبد ربه المالكي، والجندى عبد السلام الفيتورى من الكتيبة (21 صاعقة)، والجندى محمد الصفرانى من سرية (الأشباح)، والجندى سعد الدين عبد الفضيل من الكتيبة (الأولى صاعقة)، والجندى يوسف المجبرى من سرية (البركان)".