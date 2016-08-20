الجيش السورى: اشتباكات الحسكة نجمت عن محاولة الأكراد السيطرة على المدينة

قال الجيش السورى فى بيان اليوم الجمعة إن القتال فى مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا بين قواته ومسلحين أكراد جاء نتيجة محاولة قوات الأمن الكردية السيطرة على المدينة مما دفع الجيش للرد باستهداف الجماعات المسلحة، وقال البيان إن رد الجيش جاء "مناسبا" وإن أى هجمات أخرى ستواجه بالقوة بعد اليوم الثانى من الاشتباكات والضربات الجوية التى نفذتها الحكومة السورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية فى الحسكة.

من جانبهم قال مقاتلو المعارضة والمرصد السورى لحقوق الإنسان إن طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش السورى أسقطت "براميل متفجرة" على المستشفى الوحيد فى داريا المحاصرة التى تخضع لسيطرة المعارضة فى وقت مبكر من اليوم الجمعة، وقال عصام الريس وهو متحدث باسم جماعات الجبهة الجنوبية فى الجيش السورى الحر فى بيان عبر البريد الإلكترونى إن نحو 25 شخصا كانوا فى المستشفى وقت القصف وتم إجلاؤهم دون أن يصب أى شخص بأذى لكن كل المعدات والأجهزة الطبية فى المستشفى دمرت.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن الجيش أسقط 45 برميلا متفجرا على داريا وأطلق عشرات الصواريخ على المنطقة وقصفها قصفا مكثفا منذ منتصف الليل، ولم يتسن على الفور الاتصال بالجيش السورى للتعليق، وقال الريس إن داريا لا يوجد بها أى مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية ولا لجبهة فتح الشام المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة والتى كان لها صلات بالقاعدة حتى قطعتها الشهر الماضى.