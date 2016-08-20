"النقض" تؤيد سجن 5 عناصر إخوانية خربت سيارة شرطة بالمنصورة

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من دفاع 5 عناصر تابعة لتنظيم الإخوان بمحافظة الدقهلية، وأيدت عقوبة حبسهم 3 سنوات، الصادرة عقب إدانتهم بارتكاب جرائم التظاهر وتخريب سيارة شرطة بمدينة المنصورة.

وكان دفاع المتهمين، قد طالب محكمة النقض بإلغاء عقوبة حبسهم الصادرة من محكمة جنح مستأنف المنصورة، استنادا إلى 4 أسباب قانونية تضمنتها مذكرة الطعن المقدم على حكم الإدانة، زاعما اعتماد المحكمة بشكل كلى على التحريات المقدمة من قطاع الأمن الوطنى فقط.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، ومقاومة السلطات، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، وترويع المواطنين، وتخريب الممتلكات العامة.