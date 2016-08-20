وكيل زاكري لـ في الجول: أسيك يماطل مع الزمالك ' رغبة اللاعب ' .. وقد نصل لحل يرضي كل الأطراف

قال فاستينو موكانديلا وكيل الإيفواري يانيك زاكري إن نادي أسيك ميموزا يماطل مع الزمالك في السعر الذي يطلبه لضم اللاعب.

المهاجم الإيفواري دخل في دائرة اهتمامات الزمالك ويبدو أقرب إلى الانضمام إلى القلعة البيضاء، ويشرح الوكيل موقف الصفقة في الوقت الحالي لـFilGoal.com .

وقال موكانديلا: "الزمالك عرض 200 ألف دولار من أجل ضم زاكري من أسيك ولكن النادي الإيفواري يطلب أموالا أكثر ليطيل أمد المفاوضات".

وأضاف "زاكري كان واضحا مع ناديه، أبلغهم أنه يريد الزمالك من ضمن كل العروض التي وصلته".

لماذا يطيل أسيك أكد المفاوضات؟

يشرح الوكيل هذه النقطة حيث يقول "أسيك أمامه خمس مباريات متبقية له في الدوري الإيفواري هذا الموسم".

ويحتل أسيك المركز السادس في الدوري بعد لعب 21 مباراة جمع فيهم 31 نقطة، فيما تلعب باقي الفرق في الجولة الـ24 من الدوري ويتصدره تاندا بـ42 نقطة.

وينافس أسيك للوصول لبطولة دوري أبطال إفريقيا أو الكونفدرالية في الموسم المقبل.

وأضاف موكانديلا "أسيك يريد إبقاء زاكري حتى نهاية الدوري يوم 2 سبتمبر".

هذا يعني أن مع نهاية الدوري في كوت ديفوار، موعد استعداد أسيك لترك اللاعب، سيكون موعد القيد قد انتهى في مصر.

حل مرضي لكل الأطراف؟

يشرح الوكيل الحل المرضي لكل الأطراف والمطروح على طاولة المفاوضات الآن.

يقول الوكيل "يمكن للزمالك إنهاء الصفقة بشكل رسمي مع ترك اللاعب معارا لأسيك حتى يناير المقبل، ثم يعود بعدها للزمالك".

ويمتلك الزمالك 3 أجانب في قائمته، هم معروف يوسف وستانلي أوهواتشي وإيمانويل مايوكا ويجب عليه ترك أحدهم إذا أراد ضم زاكري.