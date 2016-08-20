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مارتن كوبلر: الأزمة التى تشهدها ليبيا أوجدت احتياجات إنسانية مهولة

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مارتن كوبلر: الأزمة التى تشهدها ليبيا أوجدت احتياجات إنسانية مهولة مارتن كوبلر: الأزمة التى تشهدها ليبيا أوجدت احتياجات إنسانية مهولة

>طرابلس (أ ش أ)

قال المبعوث الأممى لدى ليبيا، مارتن كوبلر، إن الأزمة التى تشهدها ليبيا أوجدت احتياجات إنسانية مهولة، مشددًا على ضرورة أن يكون ذلك بمثابة حافز للجميع للقيام بأقصى الجهود لمنح الأمل للناس.

وقال كوبلر - فى بيان اليوم  الجمعة بمناسبة اليوم العالمى للعمل الإنسانى - "إن الاحتياجات الإنسانية التى أوجدتها الأزمة فى ليبيا هى احتياجات مهولة، ويجب أن يكون هذا بمثابة حافز لنا جميعاً للقيام بأقصى ما فى وسعنا لإعطاء الأمل للناس، خاصة أولئك الذى هم بحاجة ماسة للمساعدة الإنسانية".

وأضاف "نحن جميعاً، الليبيون والشركاء فى المجتمع الدولى على حد سواء، بحاجة للتركيز أكثر على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة على الدوام فى البلاد كما أننا بحاجة إلى مضاعفة جهودنا للتخفيف من معاناة الناس".

وأثنى كوبلر، على التضحيات المتفانية للعاملين فى المجال الإنسانى فى ليبيا قائلًا "هؤلاء هم أبطال ليبيا ويعملون فى ظروف صعبة للغاية مخاطرين بأرواحهم لكى يساعدوا الأشخاص المتضررين.. يجب على الجميع أن يؤدوا دورهم فى الجهد الجماعى للتخفيف من معاناة هؤلاء الأشخاص".


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