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بعد 15 عاما بالتمام.. إبراهيموفيتش يعادل رقما فريدا لفان نيستلروي

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بعد 15 عاما بالتمام.. إبراهيموفيتش يعادل رقما فريدا لفان نيستلروي بعد 15 عاما بالتمام.. إبراهيموفيتش يعادل رقما فريدا لفان نيستلروي

في 19 أغسطس 2001 خطى المهاجم الهولندي الفذ روود فان نيستلروي أولى خطواته في ملعب أولد ترافورد، خطوات تسببت في هدفين لمانشستر يونايتد في أول ظهور له في مسرح الأحلام.

ومنذ ذلك الحين لم يسجل لاعب هدفين في مباراته الأولى لمانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد حتى فعلها زلاتان إبراهيموفيتش.

شاهد الثنائية

إبرا سجل هدفين ليونايتد أمام ساوثامبتون في أول ظهور له في مسرح الأحلام، حيث سجل من رأسية في الدقيقة 36 قبل أن يزيد الغلة بركلة جزاء في الدقيقة 52.

وفي نفس هذا اليوم قبل 15 عاما سجل الطاحونة الهولندية هدفين فاز بهما يونايتد على فولهام 3-2 في الظهور الأول لفان نيستلروي على أولد ترافورد.

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