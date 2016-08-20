بالفيديو - تعادل إيجابي بين مالاجا وأوساسونا يقص شريط الدوري الإسباني

(إفي): تمكن فريق أوساسونا الإسباني لكرة القدم من خطف تعادل ثمين بطعم الفوز من أنياب مضيفه فريق مالاجا في أولى مباريات الدوري الإسباني (ليجا) التي أقيمت اليوم على استاد لا روساليدا وانتهت بنتيجة 1-1.

افتقرت المباراة للفنيات والمتعة، وخصوصا في الشوط الأول، ولكنها شهدت هدفين في شوطها الثاني، ليتقاسم الفريقان أول نقطتين يتم تسجيلهما في جدول الموسم الجديد.

على الرغم من أن المباراة لم تكن ممتعة، إلا أن فريق مالاجا، صاحب الأرض، استطاع خلق فرص تهديفية أكثر بقليل من الضيوف، في حين تقاسما تقريبا نسبة امتلاك الكرة، بأفضلية بسطية جدا لأصحاب الضيافة.

وتشهد الدقيقة 56 أول أهداف المباراة والموسم الجديد بأقدام اللاعب خوانبي لاعب وسط مالاجا عقب تمريرة من زميله جوني.

حاول أوساسونا التعويض، ولكن ظل مالاجا هو صاحب الأفضلية، حتى جاءت الدقيقة 84 لتشهد هدف التعادل القاتل بعد انطلاقة من خايمي روميرو، لاعب مالاجا، الذي أرسلها لزميله فران ميريدا الذي سدد الكرة بقوة لتسكن الشباك.

جدير بالذكر أن يوم الجمعة سيشهد مباراة أخرى في الليجا بين ديبورتيفو لاكورونيا وإيبار، بينما تستكمل باقي مباريات الجولة خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

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