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بالفيديو – ' برج إيفيل معك يا مورينيو ' .. كل ما قدمه بوجبا في الظهور الأول مع يونايتد

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بالفيديو – ' برج إيفيل معك يا مورينيو ' .. كل ما قدمه بوجبا في الظهور الأول مع يونايتد بالفيديو – ' برج إيفيل معك يا مورينيو ' .. كل ما قدمه بوجبا في الظهور الأول مع يونايتد

منذ أكثر من عام تم توجيه سؤالا إلى جوزيه مورينيو، ما رأيك في بول بوجبا؟ يُجيب مدرب تشيلسي وقتها: "أنا أُحب بوجبا كثيرا. ولكن لا يمكنك وضع برج إيفيل في منزلك". والآن فعلها مورينيو وظهر بوجبا بقميص يونايتد ولأول مرة.

مانشستر يونايتد فاز على ساوثامبتون بثنائية مقابل لاشيء في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وشارك بوجبا لأول مرة مع مانشستر يونايتد وظهر مميزا كعادته بل وفي كل مكان في الملعب.

وأكمل بوجبا 57 تمريرة صحيحة من 67 كما سدد 4 مرات على المرمى وصنع فرصتين.

ويقدم FilGoal.com ملخص لكل ما قدمه بوجبا في الظهور الأول في مسرح الأحلام.

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فيديو اليوم السابع

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