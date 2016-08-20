مصرع مصريين في حادث سير بالأردن

لقي 3 أشخاص من بينهم اثنان يحملان الجنسية المصرية، وأصيب 8 آخرين، أثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين مركبتين بالقرب من مثلث حويجة في محافظة “المفرق” شمال شرق عمان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا»، عن إدارة الإعلام والتثقيف الوقائي في المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية “دفاع مدني المفرق”، تحركت على الفور إلى موقع الحادث وقامت بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى المفرق الحكومي، ومستشفى الملك طلال العسكري وحالة المصابين العامة متوسطة.