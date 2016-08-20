رسميًا.. تعيين عماد سليمان مدير فني للإسماعيلي

أكد المستشار الإعلامي للنادي الاسماعيلي عماد وحيد، اليوم الجمعة، أن الاجتماع الذي عقد منذ قليل بين العميد محمد ابو السعود رئيس النادي وعبد الرحمن انوس رئيس جهاز الكرة ومحمد معاطي، أسفر عن تعيين عماد سليمان لقيادة سفينة الدراويش في الموسم الجديد.

وكان “أبو السعود” قد أجري اتصالًا تليفونيًا بالكابتن علي ابو جريشة والكابتن سيد عبد الرازق بازوكا، والذين أشادوا بمستوى عماد سليمان.

واثني أبو السعود علي قدرات وامكانيات العمده علي قيادة الفريق، ويعتبر عماد سليمان احد ابناء النادي وحقق نتائج طيبة مع النادي من قبل عندما كان لاعبًا ومدربًا.