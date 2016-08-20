أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مصرع عامل إنهارت عليه حفرة أثناء بحثه عن الأثار ببنى سويف

Google+ Print
مصرع عامل إنهارت عليه حفرة أثناء بحثه عن الأثار ببنى سويف مصرع عامل إنهارت عليه حفرة أثناء بحثه عن الأثار ببنى سويف

صورة أرشيفية

مراسل«ONA»:
> لقى عامل مصرعه، اليوم الجمعة، إنهارت عليه حفره ، أثناء التنقيب عن الأثار بقرية خورشيد التابعة لمركز إهناسيا، غرب محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء محمد الخليصى، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركزشرطة إهناسيا، يفيد بمصرع “محمد .ع.ع” ـ 38 سنة، عامل انهارت عليه حفره اثناء التنقيب عن الاثار فى قرية خورشيد التابعة لدائرة المركز.

دلت التحريات الأولية، أن صاحب المنزل يدعى”رجب .س.ن”- 45 سنة، عامل استعان بالقتيل و” سيد .م.م”-38 سنة فلاح للتنقيب عن الآثار داخل منزله ، فانهارت على القتيل الحفرة ولقى مصرعة فى الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق التى صرحت بدفن الجثة وضبط المتهمان الآخرين.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا