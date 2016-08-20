مصرع عامل إنهارت عليه حفرة أثناء بحثه عن الأثار ببنى سويف

مراسل«ONA»:

> لقى عامل مصرعه، اليوم الجمعة، إنهارت عليه حفره ، أثناء التنقيب عن الأثار بقرية خورشيد التابعة لمركز إهناسيا، غرب محافظة بنى سويف.

وتلقى اللواء محمد الخليصى، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركزشرطة إهناسيا، يفيد بمصرع “محمد .ع.ع” ـ 38 سنة، عامل انهارت عليه حفره اثناء التنقيب عن الاثار فى قرية خورشيد التابعة لدائرة المركز.

دلت التحريات الأولية، أن صاحب المنزل يدعى”رجب .س.ن”- 45 سنة، عامل استعان بالقتيل و” سيد .م.م”-38 سنة فلاح للتنقيب عن الآثار داخل منزله ، فانهارت على القتيل الحفرة ولقى مصرعة فى الحال.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق التى صرحت بدفن الجثة وضبط المتهمان الآخرين.