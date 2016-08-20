أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الجيش السوري يقصف مستشفى في «داريا» بالبراميل المتفجرة

Google+ Print
الجيش السوري يقصف مستشفى في «داريا» بالبراميل المتفجرة الجيش السوري يقصف مستشفى في «داريا» بالبراميل المتفجرة

أرشيفية

قال مقاتلو المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش السوري أسقطت “براميل متفجرة” على المستشفى الوحيد في داريا المحاصرة التي تخضع لسيطرة المعارضة في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وبحسب “رويترز” قال عصام الريس المتحدث باسم جماعات الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر في بيان عبر البريد الإلكتروني إن نحو 25 شخصًا كانوا في المستشفى وقت القصف وتم إجلاؤهم دون أن يصب أي شخص بأذى لكن كل المعدات والأجهزة الطبية في المستشفى دمرت.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن الجيش أسقط 45 برميلا متفجرا على داريا وأطلق عشرات الصواريخ على المنطقة وقصفها قصفا مكثفا منذ منتصف الليل.

وقال الريس إن داريا لا يوجد بها أي مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية ولا لجبهة فتح الشام المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة والتي كان لها صلات بالقاعدة حتى قطعتها الشهر الماضي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا