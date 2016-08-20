الجيش السوري يقصف مستشفى في «داريا» بالبراميل المتفجرة

قال مقاتلو المعارضة والمرصد السوري لحقوق الإنسان إن طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش السوري أسقطت “براميل متفجرة” على المستشفى الوحيد في داريا المحاصرة التي تخضع لسيطرة المعارضة في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وبحسب “رويترز” قال عصام الريس المتحدث باسم جماعات الجبهة الجنوبية في الجيش السوري الحر في بيان عبر البريد الإلكتروني إن نحو 25 شخصًا كانوا في المستشفى وقت القصف وتم إجلاؤهم دون أن يصب أي شخص بأذى لكن كل المعدات والأجهزة الطبية في المستشفى دمرت.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم الجمعة إن الجيش أسقط 45 برميلا متفجرا على داريا وأطلق عشرات الصواريخ على المنطقة وقصفها قصفا مكثفا منذ منتصف الليل.

وقال الريس إن داريا لا يوجد بها أي مسلحين تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية ولا لجبهة فتح الشام المعروفة سابقا باسم جبهة النصرة والتي كان لها صلات بالقاعدة حتى قطعتها الشهر الماضي.