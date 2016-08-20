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القبض على روائية تركية للاشتباه بصلتها بالمسلحين الأكراد

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القبض على روائية تركية للاشتباه بصلتها بالمسلحين الأكراد القبض على روائية تركية للاشتباه بصلتها بالمسلحين الأكراد

الشرطة التركية – أرشيفية

قالت صحيفة “خبر تورك” إن محكمة تركية أمرت باعتقال الروائية “أسلي إردوغان” اليوم الجمعة، للاشتباه بصلاتها بالمتشددين الأكراد وذلك بعد 3 أيام من احتجازها مع نحو عشرين من العاملين بصحيفة “أوزجور جونديم” الموالية للأكراد.

وبحسب “رويترز” قالت صحيفة خبر تورك المؤيدة للحكومة على موقعها الالكتروني إن الروائية وهي عضو المجلس الاستشاري للصحيفة نقلت إلى سجن في اسطنبول بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية والسعي لتقويض الوحدة الوطنية”.

كانت محكمة قد أصدرت أمرًا يوم الثلاثاء بإغلاق الصحيفة بتهمة الترويج لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كمنظمة إرهابية.

 

 

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