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أولمبياد ريو.. سيدات أمريكا لكرة الماء يحصدن الذهبية الثانية على التوالي

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أولمبياد ريو.. سيدات أمريكا لكرة الماء يحصدن الذهبية الثانية على التوالي أولمبياد ريو.. سيدات أمريكا لكرة الماء يحصدن الذهبية الثانية على التوالي

أرشيفية

فاز الأمريكي لكرة الماء للسيدات على المنتخب الإيطالي بنتيجة 12-5، اليوم الجمعة، ليحصد الميدالية الذهبية ويصبح أول من ينجح في الدفاع عن لقبه الاوليمبي.

وبالفوز أصبح الفريق الأمريكي بطل العالم أول من ينجح في نيل ذهبيتين متتاليتين في الألعاب الاولمبية، عقب انتصاره في لندن 2012، كما واصل مسلسل الحصول على ميدالية في كل أولمبياد منذ دخول كرة الماء للسيدات إلى البرنامج الأولمبي عام 2000، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

ويذكر أن النهائي كان مواجهةً بين الفريقين الوحيدين اللذين لم يخسرا في كل مبارياتهما الخمس السابقة في ريو.

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