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انتهت - نيران شياطين يونايتد تحرق ساوثامبتون بسكين إبرا

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انتهت - نيران شياطين يونايتد تحرق ساوثامبتون بسكين إبرا انتهت - نيران شياطين يونايتد تحرق ساوثامبتون بسكين إبرا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

اضغط هنا لمعرفة تشكيل الفريقين ومتابعة اللقاء لحظة بلحظة

شاهد الهدف الأول:

الاختبار الأول لجوزية مورينيو في مسرح الأحلام بعد تولي قيادة الشياطين الحمر. و** انطلاق المباراة

- المباراة سارت هادئة في دقائقها الأولى.

- يونايتد لم يهدد خصمه في أي لقطة طوال 15 دقيقة والعكس كذلك لم يحدث.

- مع الدقيقة 20 هدد ساوثامبتون مرمى أصحاب الأرض للمرة الأولى بتصويبة أرضية قوية حادت عن المرمى بقليل.

- هنا بدأ يونايتد يظهر في الهجوم واستحوذ على الكاميرات لـ10 دقائق هدد فيها مرمى ساوثامبتون مرتين.

- الفرصة الأولى بدأها بول بوجبا بتمريرة طولية إلى ماتا الذي أرسل عرضية جميلة استقبلها إبرا بركلة مقصية، لكنها ذهبت عالية لأن السويدي المخضرم كان محتكا مع دفاع ساوثامبتون.

- الفرصة الثانية شهدت عرضية من لوك شو لكن هجوم يونايتد لم يستطع اصطياد الكرة.

- وفي الدقيقة 31 أخطأ بوجبا في التمرير فجاءت هجمة مرتدة على يونايتد وانفرد شي لونج مهاجم ساوثامبتون. لكن الأخير سدد الكرة بشكل سيء رغم أنه كان منفردا تماما بدي خيا.

- وجوووووووووول.. أبراكادبرا.

- عرضية رائعة من واين روني استقبلها زلاتان بارتقاء أروع من العرضية وسجل يونايتد هدفا جميلا في الدقيقة 37.

اضغط هنا لمشاهدة هدف إبرا..

- بداية الشوط الثاني:

- جوووووووووووول.. الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء سجلها إبرا.

- حصل لوك شو على ركلة جزاء بعد عرقلة من يوردي كلاسي لاعب وسط ساوثامبتون، وسددها السويدي الدولي في شباك الفريق الضيف.

- وكاد يونايتد أن يسجل الثالث بعدما انفرد مارسيال بالمرمى هو ومعه ماتا. قرر الفرنسي ألا يمرر وسدد في الدفاع لتضيع الفرصة.

- واشترك هنريخ ماختريان في الدقيقة 75 بدلا من خوان ماتا الذي وجه تحية لجمهور أولد ترافورد ولمدربه جوزيه مورينيو.

- وخرج أنطوني مارسيال من الملعب ودخل في موقعه لاعب الارتكاز أندير هيرارا.

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