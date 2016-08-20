انتهت - نيران شياطين يونايتد تحرق ساوثامبتون بسكين إبرا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وساوثامبتون في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

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شاهد الهدف الأول:

الاختبار الأول لجوزية مورينيو في مسرح الأحلام بعد تولي قيادة الشياطين الحمر. و** انطلاق المباراة

- المباراة سارت هادئة في دقائقها الأولى.

- يونايتد لم يهدد خصمه في أي لقطة طوال 15 دقيقة والعكس كذلك لم يحدث.

- مع الدقيقة 20 هدد ساوثامبتون مرمى أصحاب الأرض للمرة الأولى بتصويبة أرضية قوية حادت عن المرمى بقليل.

- هنا بدأ يونايتد يظهر في الهجوم واستحوذ على الكاميرات لـ10 دقائق هدد فيها مرمى ساوثامبتون مرتين.

- الفرصة الأولى بدأها بول بوجبا بتمريرة طولية إلى ماتا الذي أرسل عرضية جميلة استقبلها إبرا بركلة مقصية، لكنها ذهبت عالية لأن السويدي المخضرم كان محتكا مع دفاع ساوثامبتون.

- الفرصة الثانية شهدت عرضية من لوك شو لكن هجوم يونايتد لم يستطع اصطياد الكرة.

- وفي الدقيقة 31 أخطأ بوجبا في التمرير فجاءت هجمة مرتدة على يونايتد وانفرد شي لونج مهاجم ساوثامبتون. لكن الأخير سدد الكرة بشكل سيء رغم أنه كان منفردا تماما بدي خيا.

- وجوووووووووول.. أبراكادبرا.

- عرضية رائعة من واين روني استقبلها زلاتان بارتقاء أروع من العرضية وسجل يونايتد هدفا جميلا في الدقيقة 37.

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- بداية الشوط الثاني:

- جوووووووووووول.. الهدف الثاني لمانشستر يونايتد من ركلة جزاء سجلها إبرا.

- حصل لوك شو على ركلة جزاء بعد عرقلة من يوردي كلاسي لاعب وسط ساوثامبتون، وسددها السويدي الدولي في شباك الفريق الضيف.

- وكاد يونايتد أن يسجل الثالث بعدما انفرد مارسيال بالمرمى هو ومعه ماتا. قرر الفرنسي ألا يمرر وسدد في الدفاع لتضيع الفرصة.

- واشترك هنريخ ماختريان في الدقيقة 75 بدلا من خوان ماتا الذي وجه تحية لجمهور أولد ترافورد ولمدربه جوزيه مورينيو.

- وخرج أنطوني مارسيال من الملعب ودخل في موقعه لاعب الارتكاز أندير هيرارا.