إذا كنت مديرا فنيا للنادي الأهلي، أي من لاعبي الزمالك تتمنى ضمه إلى الفريق؟ سؤال يُجيب عنه حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأوليمبي.

وظهر البدري في برنامج (نجوم الملاعب ) عبر قناة الحياة 2 قبل أن يوجه مُهيب عبد الهادي مقدم البرنامج سؤالا إلى البدري (إذا كنت مديرا فنيا للأهلي في الوقت الحالي، أي لاعب من الزمالك تتمنى ضمه؟).

يُجيب البدري قائلا: "يوجد أكثر من لاعب في الزمالك بكل تأكيد، ولكن إذا كنت مديرا فنيا سأنظر إلى احتياجات الأهلي".

وأوضح "وهنا سأرغب في ضم طارق حامد أو أحمد توفيق".

وأضاف "كمدير فني أُفكر بمنطقية في المراكز التي يحتاج الفريق لدعمها. ولذلك هذا هو اختياري".

شاهد – البدري يُجيب .. لاعب يتمنى ضمه من الزمالك "في حالة إنه مدربا للأهلي"

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