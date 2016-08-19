طاهر: يول سيتواجد يوم السبت في الأهلي.. ' صورة الدرع من حقه '

كشف محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عن ظهور مارتن يول المدير الفني الراحل عن صفوف الفريق يوم السبت داخل النادي من أجل التقاط الصورة التذكارية مع درع الدوري.

الأهلي وافق رسميا على استقالة مارتن يول ليرحل عن تدريب الفريق. ويقود أسامة عرابي الفريق في لقاء أسيك لحين انتداب المدرب الجديد(طالع التفاصيل)

ومن المنتظر أن يحتفل الأهلي يوم السبت داخل مقر النادي بالتتويج بلقب الدوري عن طريق التقاط صورة تذكارية تجمع جميع عناصر الفريق مع درع الدوري الجديد.

وقال محمود طاهر: "مارتن يول سيتواجد في الأهلي يوم السبت لالتقاط صورة تذكارية مع درع الدوري".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "هذا حقه فهو من حصد لقب الدوري ومن حقه التقاط الصورة التذكارية مع الفريق".

وعن خليفة يول في الأهلي، تحدث طاهر قائلا: "لم نحسم الأمور حتى الآن".

وتطرق طاهر في حديثه عن اللعب في استاد القاهرة قائلا: "نخاطب الأمن من أجل اللعب في القاهرة. ولن نلعب خارجها".

وأتم "سنلعب في أي ملعب من تحديد الأمن ولكن داخل القاهرة ولن نسافر خارجها".