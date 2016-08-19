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طاهر: أنا مندهش.. أزمة الأهلي في الإعلام فقط

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طاهر: أنا مندهش.. أزمة الأهلي في الإعلام فقط طاهر: أنا مندهش.. أزمة الأهلي في الإعلام فقط

قال محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إنه "مندهش" مما وصفه بالضجة المثارة حول وجود أزمة فنية في فريق الكرة في النادي في الوقت الحالي.

الأهلي فاز بالدوري ولكنه خسر كأس وخرج من دوري أبطال إفريقيا من دور الثمانية، وسط أحداث متصاعدة وصلت للقمة باستقالة المدير الفني الهولندي مارتن يول.

وقال طاهر في تصريحات صحفية "أنا مندهش من تلك الضجة".

وواصل "للأسف الأهلي يعاني من أزمة في الإعلام فقط. الإعلام الذي يركز على السلبيات ولا يتحدث عن الإيجابيات".

وأوضح "الأهلي في عهد مجلسي فاز بالدوري مرتين والكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر المصري مرتين، هذا أمر جيد جدا".

وشدد "وصلنا لنهائي كأس مصر عامين متتاليين، وحتى المباريات التي خسرها الأهلي هذا الموسم كانت بعد أداء وعروض جيدة، فقط غاب التوفيق".

وأتم "الأجواء داخل فريق الكرة جيدة جدا، الجميع على قدر المسؤولية".

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