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البدري: افتقد صوت جماهير الأهلي.. ما يجب حدوثه مع غالي و ' بيع رمضان '

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البدري: افتقد صوت جماهير الأهلي.. ما يجب حدوثه مع غالي و ' بيع رمضان ' البدري: افتقد صوت جماهير الأهلي.. ما يجب حدوثه مع غالي و ' بيع رمضان '

"افتقد جماهير الأهلي. افتقد أغانيهم وهتافتهم وتشجيعهم وصوتهم. افتقدهم بشدة".. هكذا بدأ حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب الأوليمبي حديثه عن جماهير الأهلي.

الأهلي وافق رسميا على استقالة مارتن يول ليرحل عن تدريب الفريق. ويقود أسامة عرابي الفريق في لقاء أسيك لحين انتداب المدرب الجديد(طالع التفاصيل)

وعلم FilGoal.com أن اسم حسام البدري مطروحا بقوة للعودة من جديد إلى الأهلي في حالة الاستقرار على المدرب المصري. (طالع التفاصيل)

وتحدث البدري عن حسام غالي وجماهير الأهلي قائلا: "غالي غيور للغاية على النادي الأهلي، ولكن في أوقات تظهر تلك الغيرة بانفعال".

ووجه البدري رسالة إلى الجماهير بخصوص غالي خلال ظهوره عبر برنامج (نجوم الملاعب) عبر قناة الحياة 2 "أقول لجماهير الأهلي، حافظوا على نجوم الفريق".

وواصل "أغضبوا وأحزنوا وعاتبوا اللاعبين، لكم كل الحق بكل تأكيد. ولكن لا تضعوا شرخا في علاقتكم مع اللاعبين".

وأوضح "أنتم جماهير عظيمة وكذلك لاعبي الفريق. ولذلك لابد من تكريم نجوم الفريق التي بذلت كل جهدها وحققت العديد من البطولات".

وواصل "غالي في أخر مشواره في الملاعب، ولذلك يجب تكريمه على المجهود الذي بذله مع الفريق والنجاحات والبطولات التي حققها".

بيع رمضان صبحي

هل كان البدري سيوافق على بيع رمضان صبحي في حالة كونه مديرا فنيا للأهلي وقتها؟ يُجيب قائلا: "إذا كنت مديرا فنيا للأهلي وقتها سيكون هناك شقين في بيع رمضان".

وأوضح "الشق الأول، ماديا. وبالتأكيد من المستحيل رفض هذا العرض. إذا رفضت سيكون أمرا ليس احترافيا".

وواصل "الشق الثاني، فنيا. وهنا من الصعب التفريط في لاعب مثل رمضان صبحي".

وأردف "ولكن في كرة القدم العديد من الجوانب من بينها الجانب الاستثنائي. وبالتالي لا أقدر على رفض بيع رمضان".

شاهد – البدري يتحدث عن حسام غالي ورسالة للجماهير

شاهد – البدري يتحدث عن بيع رمضان صبحي

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