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«مسعد» ينضم لتدريبات الزمالك الجماعية بعد 15 يومًا

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«مسعد» ينضم لتدريبات الزمالك الجماعية بعد 15 يومًا «مسعد» ينضم لتدريبات الزمالك الجماعية بعد 15 يومًا

محمد مسعد – أرشيفية

يشارك محمد مسعد صانع العاب نادي الزمالك، والقادم من المقاصة، في التدريبات بشكل طبيعي بعد 15 يومًا من الآن، ليكون جاهز تمامًا للمشاركة مع الزمالك بداية من الموسم الجديد.

وكان اللاعب قد قام بإجراء عملية فى الغضروف مما أبعده عن مران الزمالك مع اللاعبين الجدد اليوم الجمعة، حيث كان يشتكى اللاعب قبل مجيئه من المقاصة إلى الزمالك بألم فى الظهر و أعلم اللاعب مسئولى نادى الزمالك بالأمر قبل التعاقد معه، ووافق مجلس الزمالك وقتها لإيمانه بقدرات اللاعب.

ويتابع اللاعب حالته فى مع الجهاز الطبي للفريق والذي أعلن أن اللاعب سيكون جاهز علي نهاية الشهر الحالي للمشاركة في التدريبات.

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