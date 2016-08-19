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بعد انتشارها بين المراهقين.."ديلى ميل" تحذر : أقلام الليزر تسبب العمى

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بعد انتشارها بين المراهقين.."ديلى ميل" تحذر : أقلام الليزر تسبب العمى بعد انتشارها بين المراهقين.."ديلى ميل" تحذر : أقلام الليزر تسبب العمى

>كتب بيتر إبراهيم

سلطت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية الضوء على أضرار أقلام الليزر القوية الرخيصة المستوردة إذ قالت إنها يمكن أن تسبب العمى الدائم للناظرين إليها.

وتباع أقلام الليزر الحديثة التى تتميز ببعد الطول الموجى لها لتصل إلى أطول مسافة ممكنة بأقل من 20 دولارا بالولايات المتحدة الأمريكية، لكن العلماء حذروا منها لأنها يمكن أن تتلف البصر بشكل دائم.

ووجد فريق البحث أن أقلام الليزر المستوردة الحديثة سيئة للغاية، إذ لم يقم المصنعون بتركيب أجهزة لحجب الآشعة تحت الحمراء وذلك لخفض تكاليف المنتج، وبدوره يجعل الأجهزة أكثر خطورة على العين.

وفى هذا السياق، اكتشف باحثون من جامعة “RMIT” فى ملبورن، الأسترالية، أن آشعة الليزر الخضراء أكثر ضرراً من الأنواع الأخرى لأنها ينبعث منها ضوء قوى يخترق شبكية العين وقد يسبب العمى.

ونصح الباحثون بضرورة عدم شراء هذه الأنواع من أقلام الليزر لخطورتها على العين، والتى لا يمكن علاج أضرارها.


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