دراسة: التوائم المتماثلة وخاصة الذكور يعيشون حياة أطول

كشفت جامعة واشنطن للبحوث عن نتائج جديدة ومثيرة، إذ أفادت أن التوائم المتماثلة وخاصة الذكور يعيشون حياة أطول من غيرهم.

وحلل الباحثون فى الدراسة الحديثة التى نشرت مؤخراً فى مجلة "بلوس وان" بيانات التوائم المتماثلة للعديد من العائلات فى أمريكا، ووجدوا أن التوائم تنخفض لديهم معدلات الوفيات لكلا الجنسين طوال حياتهم.

وقال المؤلف الرئيسى للدراسة، الدكتور "ديفيد شرو"، وهو باحث فى العلوم المائية ومصايد الأسماك، إن التواصل الاجتماعى بين التوائم يمكن أن يعزز الصحة بطرق عديدة عن طريق توفير وسائل وأنشطة صحية، والتشجيع على التخلى عن العادات السيئة.

وأشار الباحثون إلى أن مجرد وجود كتف تبكى عليه، والرعاية أثناء المرض، أو صديق للتنفيس كل هذه الأمور تعزز الصحة على المدى الطويل.

و نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Science Daily”، وذلك فى التاسع عشر من شهر أغسطس الجارى.