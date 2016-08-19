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رويترز: واشنطن تسحب مستشاريها العسكريين الخاصين بحرب اليمن من السعودية

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رويترز: واشنطن تسحب مستشاريها العسكريين الخاصين بحرب اليمن من السعودية رويترز: واشنطن تسحب مستشاريها العسكريين الخاصين بحرب اليمن من السعودية

>واشنطن (رويترز)

قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن الجيش الأمريكى سحب من الرياض مستشارين عسكريين كانوا يشاركون فى تنسيق الغارات الجوية التى تقودها فى اليمن وإنه قلص بشكل حاد عدد المستشارين الذين يشاركون فى تقديم المشورة للحملة من أماكن أخرى.

وقال اللفتنانت أيان ماكونهى المتحدث باسم سلاح البحرية الأمريكية فى البحرين لرويترز إن أقل من خمسة أفراد أمريكيين يعملون حاليا كامل الوقت فى "خلية التخطيط المشترك" التى أنشئت العام الماضى لتنسيق الدعم الأمريكى ومنه تزويد طائرات التحالف بالوقود فى الجو والتبادل المحدود للمعلومات.

وأوضح المتحدث إن هذا العدد يقل كثيرا عن عدد العسكريين الذى بلغ فى ذروته نحو 45 فردا جرى تخصيصهم كامل الوقت فى الرياض ومواقع أخرى.


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