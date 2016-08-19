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8 طرق لمقاومة التعرق خلال فترة الحمل

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8 طرق لمقاومة التعرق خلال فترة الحمل 8 طرق لمقاومة التعرق خلال فترة الحمل

الجمعة 19-08-2016 17:05

الكثير من السيدات الحوامل يعانين من مشكلة التعرق خاصة في أيام الصيف وان كان المكيّف يعمل طوال اليوم. كل ما عليك معرفته إن هذا الإحساس هو أحد الأعراض الطبيعية خلال الحمل وهناك عدة طرق تساعدك للتخفيف منه حتى في أقصى الأيام حرارة.
تغيير الهرمونات هو السبب الرئيسي وراء حالة التعرّق وستشعرين بهذه الحالة خاصة في الثلاثة أشهر الأولى من الحمل والثلاثة أشهر الأخيرة. الفترة الوسطى من الحمل تعتبر أكثر استقرارا هرمونيا لذا لن تعاني من التعرّق بكثرة.
إن كان هذا الوضع يزعجك فإليك ما يمكنك فعله للتخفيف من حالة التعرّق هذه:
- اشربي المزيد من السوائل الباردة لمعادلة درجة حرارة جسمك. الماء والعصائر الطازجة هي أفضل المشروبات. ابتعدي عن المشروبات الغازية والمحلّاة.
- تجنبي التعرّض لأشعة الشمس وحاولي البقاء في أماكن مكيّفة.
- إن كنت مستمرة على مزاولة التمارين الرياضية فاحرصي على تهوية المكان وتكييفه وكذلك شرب الماء أثناء مزاولة التمرينات. من الأفضل ممارسة السباحة خلال الحمل وستفيدك أيضا للتخفيف من حالة التعرّق.
- ارتدي ملابس فضفاضة وخفيفة. الأقمشة القطنية هي الأمثل لوضعك.
- إذا كنت تتعرقين أثناء النوم فباستطاعتك فرش منشفة كبيرة تحتك لامتصاص العرق.
- تجنبي تناول المشروبات الساخنة والأطعمة الحارة.
- استخدمي بودرة خفيفة على أماكن التعرّق كي تمتص الرطوبة وتمنحك إحساسا بالجفاف.
- لا تنسي أن تضعي في حقيبة يدك مروحة يدوية كي تستخدميها عند الحاجة.

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سيدتي