تقرير في الجول - قبل أولى مبارياته على أولد ترافورد.. مورينيو لا يخسر على ملعبه

سيقود البرتغالي جوزيه مورينيو الليلة فريقه الجديد مانشستر يونايتد في مباراته الأولى على ملعبه أولد ترافورد أمام ساوثامبتون في الأسبوع الثاني من الدوري الإنجليزي.. هل يواصل سجله الذهبي؟

الـ"سبيشال وان" يمتلك سجل أكثر من رائع على ملعبه رصدته جريدة "ديلي ميل" الانجليزية في تقرير لها قبل مباراة الليلة.

مورينيو في 16 عاما من التدريب و257 مباراة لعبها على أرض فريقه لم يتعرض للخسارة سوى في 9 مناسبات فقط و42 تعادل سواء مع بنفيكا أو دي ليريا أو بورتو أو تشيلسي أو إنتر ميلان أو ريال مدريد.

5 لقاءات على ملعب بنفيكا حقق الفوز في 4 وتعادل في واحدة قبل أن يقود دي ليريا في 10 مباريات على ملعبه يحقق الفوز في 7 ويتعادل في ثلاث قبل أن ينتقل لتدريب بورتو.

أول هزيمة لمورينيو على ملعبه كانت الوحيدة خلال فترة تواجده مع بورتو وذلك أمام فريق بيرا مار بنتيجة 3-2 في المباراة التي أنهاها بورتو بتسعة لاعبيه فقط في الملعب.

مورينيو قاد بورتو على ملعب دراجاو في 41 مباراة حقق الفوز في 38 منهم وتعادل في مباراتين وخسر مباراة وحيدة قبل إنتقاله إلى تشيلسي الذي دربه على فترتين.

106 مباراة ظهر فيها مورينيو كمدير فني للبلوز في ستامفورد بريدج تعرض لخمسة هزائم فقط خلال فترتي تواجده مع الفريق منهم أربعة الموسم الماضي فقط.

مع إنتر ميلان، مورينيو لم يتعرض لأي هزيمة في 38 مبارة على ملعب سان سيرو في الدوري الإيطالي طوال موسمين حقق خلالهم 29 إنتصارا و9 تعادلات وفشلت أندية إيطاليا في إسقاط النيراتزوري على ملعبهم مع مورينيو.

ثلاث هزائم فقط تعرض لها السبيشال وان على ملعب فريقه ريال مدريد سانتياجو بيرنابيو خلال تواجد المدرب البرتغالي مديرا فنيا للملكي الإسباني.

مورينيو سيبدأ سجلا جديدا الليلة مع مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد والهزيمة على ملعب الفريق هي أخر ما يريده أو يقبله مورينيو من لاعبيه في بداية إنطلاقته التي يتمنى أن تكون أسطورية كتاريخه التدريبي.