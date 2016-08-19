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مايلي سايرس تلغي شهر العسل... والزفاف في الخريف

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الجمعة 19-08-2016 16:35

ألغت النجمة العالمية مايلي سايرس Miley Cyrus رحلتها التي كانت متوقعة مع خطيبها ليام هامسوورث Liam Hemsworth إلى جزيرة بورا بورا الفرنسية لتمضية شهر العسل.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصدر مقرّب من النجمة، أنها كانت قد خططت مع خطيبها للرحلة مسبقاً إلا أنها ارتأت أنها لا تريد الذهاب إلى هناك، فألغت الرحلة والحجز في الفندق.
ولم تقرّر النجمة حتى الآن المكان الذي ستختاره لتمضية شهر العسل بدلاً من بورا بورا، كما أنها لم تحدّد حتى الآن تاريخاً محدّداً للزفاف.
وكانت مايلي اقترحت أن يكون حفل زفافها صغيراً على الشاطئ في أستراليا، لكنها ما زالت مترددة في اتخاذ القرار، أمّا ليام فيفضّل إقامة حفل زفاف ضخم.
وقد أكد المصدر أنّ الخطة الجديدة هي أن تتزوج مايلي في الخريف، وتبدأ من الآن اختيار المكان الذي تتمنّى أن تمضي فيه شهر عسلها.
يُذكر أن مايلي سايرس وليام هامسوورث قد أعلنا خطبتهما في عام 2012، ثمّ انفصلا في شهر أيلول من العام نفسه، وبعد أن أمضيا أكثر من سنتين منفصلين عادا واجتمعا مجدداً في كانون الأول المنصرم.

إشارات تدلّ على عودة Miley Cyrus إلى خطيبها السابق

 

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