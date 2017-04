مايا دياب الى القضاء!!!

يعرف عن مايا دياب أنها تتقن فن إثارة الجدل من حولها، ولكن ما تقوم به والانتقادات والتهم التي وجهت إليها، خلال الأيام الاخيرة، جعل اسمها هو الاكثر تداولاً بين الفنانات في الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، وربما ما يحصل معها في الفترة الأخيرة يعادل كل ما حصل معها خلال مدة تواجدها على الساحة الفنية.

آخر مشكلة تعرضت لها مايا دياب، كانت بسبب الشاعر الغنائي الشهير أحمد علي موسى الذي باشر برفع دعوى قضائية ضدها، بعدما تجاهلت اسمه في تيتر اغنيتها الأخيرة "سبع ترواح"، ونسبتها إلى غيره.

أحمد موسى اشار الى أنه حاول التواصل مع مايا ومع مدير اعمالها، ولكن الأبواب أوصدت في وجهها، معتبراً أن ما حصل معه هو انتهاء واضح لحقوق الملكية الفكرية، وجريمة في قانون حقوق الملكية الفكرية ولذلك وجد نفسه مضطراً للجوء الى القضاء.

وقبل يومين، تعرضت مايا لحملة إنتقادات واسعة عندما نشرت فيديو على الـInstagram Story الخاص بها، بدت فيه وهي تجلس على كرسيّ، وتحمل قطعة خشب تلامسها بأنفها، وعلقت عليه" Dont u ever think dirty of me!! it is only glitter.. Thats it! glitter kisses for all أي " لا تفكّروا بي بطريقة سلبية، إنّه فقط أحمر الشفاه، فقط لا غير.. قبلاتي لكم! ".

الى ذلك حجب كليب مايا "سبع ترواح" عن موقع "يوتيوب" بعد مرور 3 ساعات على طرحه، وقيل أنه يتخلل الكثير من المشاهد الجنسية، ولكنه ما لبث أن عاد الى الموقع، من دون ان يعرف السبب الحقيقي للمنع أو العودة وكانت المفاجأة، إطلالة الفنان نيكول سابا في اليوم التالي لإعادة عرض الكليب واتهامها مايا بسرقة فكرته عن كليب اخرجه لها الراحل يحيى سعادة.

فما هي مفاجآت مايا دياب خلال الأيام المقبلة، هي التي يعرف عنها انها لا تبالي بكل الانتقادات والتعليقات، وهل ستضطر هذه المرة لتوضيح ما جرى معها مع الشاعر أحمد علي موسى بعدما وصلت الامور إلى القضاء