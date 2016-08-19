"جايدن" يقرّب بين نادين الراسي وميريام فارس

بعدما نشرت الفنانة ميريام فارس صورة جديدة لابنها "جايدن"، كانت الفنانة نادين الراسي من بين المعجبات والمعجبين الكثر الذين أشادوا بجماله، حيث علقت على صورته بتغريدة على نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر" كتبت فيها "انا بصراحة إنغرمت فيه وبدي شو ضروري .الله يحمي آمين يارب".

ميريام فارس ما لبثت أن ردت على تغريدة نادين قائلة" حبيبتي أهلا وسهلا بتشرفي والله يخليكي فوق راس أولادك".

يشار الى ان ميريام فارس تتواجد منذ عدة ايام في بيروت، التي قصدتها لإنجاز بعد أعمالها، على أن تغادر الى أميركا حيث يقيم زوجها، بعد إنجازها.