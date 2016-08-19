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التشكيل – عودة بوجبا لمسرح الأحلام

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التشكيل – عودة بوجبا لمسرح الأحلام التشكيل – عودة بوجبا لمسرح الأحلام

يظهر بول بوجبا أغلى لاعب في العالم في تشكيل مانشستر يونايتد الذي يواجه ساوثامبتون في افتتاح الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

اللاعب الذي انتقل قبل أسابيع إلى يونايتد من يوفنتوس سيسجل ظهوره الأول في فترته الثانية على ملعب أولد ترافورد بعدما شارك 3 مرات بالقميص الأحمر في موسم 2011/2012.

وأتى تشكيل مورينيو كالتالي..

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: أنطونيو فالنسيا – إريك بايي – دالي بليند – لوك شو

الوسط: بول بوجبا – مروان فيلايني – خوان ماتا – واين روني – أنتوني مارسيال – زلاتان إبراهيموفيتش.

الهجوم: زلاتان إبراهيموفيتش

أما ساوثامبتون ومديره الفني كلود بويل، فيضم تشكيله..

حراسة المرمى: فريزر فورستر

الدفاع : سيدريك - خوسيه فونتي – فيرجيل فان دايك – مات تارجت

الوسط: ستيفن دافيس – دوسان تاديتش – أوريول روميو – بيير هويبيرج

الهجوم: ناثان ريدموند – شين لونج

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فيديو اليوم السابع