مقتل 3 يشتبه في انتمائهم لـ«داعش» في رواندا

قالت الشرطة في رواندا إنها قتلت 3 أشخاص يشتبه بأنهم ينتمون لداعش، وألقت القبض على 3 آخرين، في منطقة “روسيزي” بغرب البلاد اليوم الجمعة.

وبحسب رويترز قالت الشرطة في بيان إن الثلاثة الذين قتلوا قاوموا محاولة الاعتقال خلال المداهمة، وكشفت الشرطة أن المشتبه بهم تحصنوا داخل منزل لمدة أسبوعين.

وأضاف البيان “المعلومات الأولية تشير إلى أنهم كانوا في مهمة تستهدف تجنيد جهاديين”.

ولم يقدم البيان تفاصيل بشأن اسم الجماعة المشتبه بها ومقرها وهل كانت تخطط لأي هجمات في رواندا.

وتتحفظ الشرطة على اثنين من المقبوض عليهم في روسيزي ويرقد الثالث في مستشفى للعلاج من إصابات تعرض لها في المداهمة.