أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ الأقصر يستقبل وفد «شباب 30 يونيو» ضمن مبادرة الرئيس‎

Google+ Print
محافظ الأقصر يستقبل وفد «شباب 30 يونيو» ضمن مبادرة الرئيس‎ محافظ الأقصر يستقبل وفد «شباب 30 يونيو» ضمن مبادرة الرئيس‎

محمد بدر محافظ الأقصر

مراسل«ONA»:
> استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، وفدًا من مؤسسة “شباب 30 يونيو”، لبحث سبل التعاون المشترك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح بإعتبار 2016 عام الشباب .

واستعرض “المحافظ” المشروعات الاستثمارية والمناطق السياحية، والحرف اليدوية لسكان الأقصر والأرض الصالحة للزراعة ، مشيرًا إلى أن المحافظة ستشهد طفرة في مجال الصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة .

وأكد محافظ الأقصر، علي ضرورة تفعيل دور الشباب للنهوض بمجال الزراعة ، وإختيار الشباب القادر على النهوض بالوطن من خلال استغلال المهارات والقدرات العلمية والعملية للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

مساء dmc - تصريحات الرئيس السيسي حول تجديد الخطاب الديني ودوره في مواجهة الإرهاب

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

رئيس بيلاروسيا يعزي السيسي في ضحايا تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين

الرئيس التشيكي يعزي السيسي في ضحايا التفجيرين الإرهابيين