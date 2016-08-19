محافظ الأقصر يستقبل وفد «شباب 30 يونيو» ضمن مبادرة الرئيس‎

مراسل«ONA»:

> استقبل محمد بدر محافظ الأقصر، اليوم الجمعة، وفدًا من مؤسسة “شباب 30 يونيو”، لبحث سبل التعاون المشترك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعتبار 2016 عام الشباب .

واستعرض “المحافظ” المشروعات الاستثمارية والمناطق السياحية، والحرف اليدوية لسكان الأقصر والأرض الصالحة للزراعة ، مشيرًا إلى أن المحافظة ستشهد طفرة في مجال الصحة والتعليم خلال الفترة المقبلة .

وأكد محافظ الأقصر، علي ضرورة تفعيل دور الشباب للنهوض بمجال الزراعة ، وإختيار الشباب القادر على النهوض بالوطن من خلال استغلال المهارات والقدرات العلمية والعملية للمشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية .