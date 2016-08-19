السيطرة على حريق فى شقة سكنية بالطالبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة الطالبية، دون معرفة أسبابه، وذلك بعد انتقال سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عمليات الإخماد.

وتلقى اللواء أسامة شعبان، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من غرفة النجدة، باشتعال النيران فى شقة سكنية بدائرة قسم الطالبية، وعلى الفور انتقل اللواء هانى سعيد، مدير قطاع الإطفاء والإنقاذ البرى والفريق المرافق لهم، وبصحبتهم 3 سيارات لإخماد الحريق.

وقام رجال الإطفاء بمحاصرة النيران ومنع خطر امتدادها لباقى الطوابق، وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق بعدما تم إخلاء بعض الطوابق السكنية من السكان تحسبا لوقوع أى إصابات وتم إخماد النيران المشتعلة.