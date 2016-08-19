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العفو عن 24 سجينًا سياسيًا في الكونغو الديمقراطية

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العفو عن 24 سجينًا سياسيًا في الكونغو الديمقراطية العفو عن 24 سجينًا سياسيًا في الكونغو الديمقراطية

رئيس جمهورة الكونغو الديمقراطية- رويترز

أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة، العفو عن 24 شخصًا تعتبرهم المعارضة سجناء سياسيين في مسعى لتخفيف حدة التوتر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

وبحسب رويترز فقد طالب قادة المعارضة بالإفراج عن 26 سجينًا كشرط مسبق للمشاركة في محادثات بشأن الانتخابات مع الرئيس “جوزيف كابيلا” الذي من المقرر أن يتنحى بعد فترتي رئاسة.

وقال وزير العدل «أليكسيس ثامبوي» في مؤتمر صحفي “.. قررت إمكانية إلغاء الإجراءات ضدهم للسماح بالإفراج الفوري عن هؤلاء الأشخاص باستثناء حالتين”.

ويشمل المفرج عنهم شبانا اعتقلوا فيما قالت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية إنها حملة متنامية ضد حرية التعبير قبل الانتخابات.

ومن بين هؤلاء “فريد باوما” و”إيف ماوكامبولا” اللذين احتجزا بتهم التآمر ضد كابيلا منذ اعتقالهما خلال ورشة عمل في مارس 2015 للترويج لمشاركة الشبان في السياسة، والرجلان اللذان لم يفرج عنهما هما زعيما حزب سياسي اتهما بالاعتداء الجنسي والاحتيال العقار

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