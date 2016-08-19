ضبط مواطن بعد صدمه ضابط مرور وأمين شرطة أمام نادى المهندسين بأسيوط

تمكن ضباط مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع ضباط الأمن العام وضباط إدارة المرور والمباحث الجنائية من ضبط مواطن صدم ضابط شرطة وأمين شرطة أثناء محاولة لجنة مرور استيقافة بعد مشاهدته مستخدما لوحة غير قانونية على سيارته.

وكان اللواء عاطف القليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة رئيس المباحث الجنائية يفيد قيام سيارة مجهولة عليها لوحات سوداء اللون مبدلا أرقامها بعلامات استفهام، وأسفلها كتب "Egy army" بصدم " إسماعيل محرز" ضابط شرطة ومصطفى عيد محمود أمين شرطة من قوة المرور "حالته خطيرة " وتم نقله الى مستشفى الشرطة وذلك اثناء وقوف لجنة المرور أمام نادى المهندسين.

وكانت اللجنة عندما رأت السيارة حاولت استيقافها إلا أن السيارة قامت بكسر اللجنة وأصابت ضابط الشرطة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية ضم ضباط الأمن العام والمباحث الجنائية وضباط المرور وضباط قسم أول أسيوط وبالبحث ومتابعة السيارة تبين أنها مملوكة لشخص يدعى "محمود . ع" يقوم بتأجير السيارات الملاكى مقيم بمنطقة المجاهدين قسم أول أسيوط وتم متابعة مرتكب الواقعة وتم القبض عليه وجار العرض على النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.