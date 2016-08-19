أخبار عاجلة

حماية المستهلك يحيل شركات قطع غيار قوقعة الأذن لـ«المنافسة» -
«دعم مصر»: مواجهة الإرهاب مسئولية كل المصريين -
الإسكان تطرح مناقصات لتركيب مرافق «دار مصر» بالمدن الجديدة -
الضرائب: نقل 1200 ملف إلى مركز كبار الممولين لإتمام عمليات الفحص -
علاء عابد: الطوارئ ضرورة لمواجهة الإرهاب وليس قمع الحريات -
1.6 مليار جنيه إجمالي حجم تسوية المنازعات الضريبية في 6 شهور -
مذيعة المحور لـ«الإرهابيين»: «اقتلوا وخربوا وفجروا.. مصر هتفضل قوية» -
القوى العاملة: تنفيذ الربط الإلكتروني مع الكويت للقضاء علي العقود الوهمية -
خبير تربوي: «67% من المعلمين غير مؤهلين.. والمناهج تولد تطرف» -
الإسكان: إنهاء 33 مشروعًا لمياه الشرب والصرف بتكلفة 3 مليارات جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصدر بنادى القضاة: الداخلية حددت هوية قاتلى وكيل نيابة الظاهر وجارى ضبطهم

Google+ Print
مصدر بنادى القضاة: الداخلية حددت هوية قاتلى وكيل نيابة الظاهر وجارى ضبطهم مصدر بنادى القضاة: الداخلية حددت هوية قاتلى وكيل نيابة الظاهر وجارى ضبطهم

>كتبت : هدى أبو بكر

كشف مصدر بنادى القضاة عن أن الشرطة توصلت إلى هوية الجناة مرتكبى حادث قتل وكيل نيابة الظاهر بالقاهرة الجديدة.

وقال المصدر لـ "اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية حددت الجناة وتوصلت إلى أسمائهم وجارى الآن مطاردتهم للقبض عليهم، مشيراً إلى أن نادى القضاة يتابع بشكل مستمر ودائم سير التحقيقات وعلى تواصل مستمر مع مدير مباحث القاهرة للوقوف على أخر التطورات فى حادث مقتل محمد يحيي الأخرس رئيس نيابة الظاهر وإصابة ضابط شرطة مرافق له على أيدى مجموعة من البدو بشارع التسعين بالقاهرة الجديدة.

وكان نادى القضاة قد أصدر بيانا طالب فيه وزير الداخلية بسرعة ضبط المتهمين فى حادث مقتل محمد يحيي وكيل نيابة الظاهر، كما أكد النادى على متابعته لسير التحقيقات.

يذكر أن محمد يحيى، وكيل نيابة الظاهر، لقى مصرعه مساء الأربعاء، إثر إطلاق مسلحين من البدو النار عليه بمنطقة التجمع الخامس، بينما أصيب ضابط بشرطة المرافق، وأكدت التحريات والتحقيقات أن المجنى عليه وكيل نيابة الظاهر توجه لطرد بدو من قطعة أرض استولوا عليها بقوة السلاح، وبالتفاوض معهم رفضوا الخروج، وبعدما أظهر وكيل النيابة لهم هويته، فوجئ بهم يشهرون الأسلحة النارية ويطلقون النيران، وفروا هاربين.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365