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«غالي» و«جمال» و«جمعة» يشاركون في مران الأهلي تحت أنظار محمود طاهر

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«غالي» و«جمال» و«جمعة» يشاركون في مران الأهلي تحت أنظار محمود طاهر «غالي» و«جمال» و«جمعة» يشاركون في مران الأهلي تحت أنظار محمود طاهر

أرشيفية

شارك جميع لاعبي النادي الأهلي، اليوم الجمعة، في المران الأول للفريق على ملعب مختار التتش بعد أحداث اقتحام جماهير ألتراس أهلاوي للتدريب يوم الثلاثاء الماضي، وذلك استعدادًا لمواجهة أسيك الإيفواري في إطار منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وظهر في مقدمة المشاركين الثلاثي حسام غالي وصالح جمعة وعمرو جمال، بعدما انتشرت شائعات بإصابة الأخير بطعنة في الجانب، وكذلك انتشار الشائعات حول عدم مشاركة الثلاثي في التدريبات إثر اشتباكهم مع الألتراس.

كما حضر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إلى ملعب التتش لمشاهدة مران الفريق، وعقد جلسة مع اللاعبين مطالبًا بنسيان ما حدث فى الأيام الماضية من اعتداء الألتراس بجانب المطالبة بتصحيح الأمور فى الفترة القادمة.

ويأتي حضور “طاهر” للمران بعد رفع الحظر عن التدريبات التي كان أوقفها بسبب هجوم الألتراس على اللاعبين في مران الثلاثاء، واستقالة المدير الفني مارتن يول من تدريب الفريق.

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