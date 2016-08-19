«غالي» و«جمال» و«جمعة» يشاركون في مران الأهلي تحت أنظار محمود طاهر

شارك جميع لاعبي النادي الأهلي، اليوم الجمعة، في المران الأول للفريق على ملعب مختار التتش بعد أحداث اقتحام جماهير ألتراس أهلاوي للتدريب يوم الثلاثاء الماضي، وذلك استعدادًا لمواجهة أسيك الإيفواري في إطار منافسات الجولة الأخيرة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وظهر في مقدمة المشاركين الثلاثي حسام غالي وصالح جمعة وعمرو جمال، بعدما انتشرت شائعات بإصابة الأخير بطعنة في الجانب، وكذلك انتشار الشائعات حول عدم مشاركة الثلاثي في التدريبات إثر اشتباكهم مع الألتراس.

كما حضر محمود طاهر رئيس النادي الأهلي إلى ملعب التتش لمشاهدة مران الفريق، وعقد جلسة مع اللاعبين مطالبًا بنسيان ما حدث فى الأيام الماضية من اعتداء الألتراس بجانب المطالبة بتصحيح الأمور فى الفترة القادمة.