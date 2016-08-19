تقرير في الجول – تعرف على زملاء صلاح الجدد في روما

نجح نادي روما هذا الموسم في إضافة سبعة أسماء جديدة إلى تشكيلة الفريق والمدرب سباليتي استعدادا لموسم جديد يطمح فيه الذئاب لزعزعة عرش يوفنتوس المتوج على عرش الكرة الإيطالية.

ويستعرض FilGoal.com الصفقات التي أجراها روما خلال الصيف الجاري.

1-أليسون:

حارس برازيلي نجح روما في ضمه قادما من إنترناسيونال البرازيلي لزيادة المنافسة مع تشيزني على مركز حراسة المرمى في الفريق.

صاحب الـ23 عاما والذي يبلغ طوله 191 سم لن يضمن مكانا اساسيا ولكن سيحاول بالتأكيد منافسة تشيزني الذي ظهر بشكل مميز الموسم الماضي.

2-توماس فيرمايلين:

تدعيم لدفاعات روما لتعويض إصابة أنطونيو روديجار الطويلة كان إستعارة فيرمايلين المصاب دائما من برشلونة.

سباليتي يأمل أن يكون فيرمايلين على الموعد ويتخلى عن إصاباته المستمرة من أجل صنع الفارق مع الفريق الموسم المقبل.

3-ماريو روي:

الظهير الأيسر البرتغالي تألق مع إيمبولي الموسم الماضي فقام روما بخطفه سريعا عن طريق الإعارة قبل شراءه نهائيا في المستقبل.

صاحب الـ25 عاما لن يظهر بقيمص روما قبل يناير المقبل بسبب إصابة تعرض لها في الفترة الإعدادية.

4-خوان خيسوس:

قلب دفاع برازيلي ولكنه يستطيع اللعب كظهير أيسر ضمه روما بعد أن خرج من حسابات المدرب روبيرتو مانشيني قبل رحيله عن إنتر ميلان.

صاحب الـ25 عاما كان محظوظا بإصابة ماريو روي والتي ستجعله الخيار الأول للمدرب سباليتي في هذا المركز.

5-فريدريكو فازيو:

مدافع آخر انضم إلى كتيبة المدرب سباليتي قادما من توتنام لسد العجز وحل المشاكل الدفاعية في الجيلاروسو.

صاحب الـ29 عاما يتمنى أن يحصل على مكان أساسي في تشكيلة المدرب سباليتي من أجل إعادة إحياء مسيرته الكروية التي توقفت منذ وصوله إلى توتنام في صيف 2014.

6-برونو بيريز:

الظهير الأيمن العصري لنادي تورينو انضم منذ أيام قليلة إلى كتيبة المدرب سباليتي على سبيل الإعارة أيضا.

صاحب الـ26 عاما يستطيع اللعب سواء كظهير أو كجناح ببفضل النزعة الهجومية التي يتمتع بها ونبغ فيها في تورينو مع المدرب فينتورا.

7-جيرسون:

صانع ألعاب برازيلي مميز أنهى روما الاتفاق معه في يناير الماضي ولكن الانتقال الرسمي تم هذا الصيف.

صاحب الـ19 عاما يعتبر من المواهب البرازيلية المميزة التي ينتظرها عالم كرة القدم ولكن يظل على ناشئ فلومينينزي السابق إثبات أحقيته في المشاركة أولا بتألقه.