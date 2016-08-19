مؤتمر هيوز – بشرة خير لرمضان؟ .. وأمنية يتمنى تكرارها ضد جوارديولا

قد يظهر رمضان صبحي في قائمة ستوك سيتي في الدوري الإنجليزي لأول مرة وذلك بسبب الشكوك حول مشاركة شيردان شاكيري أمام مانشستر سيتي.

ستوك يستعد للقمة الأولى على ملعبه ووسط جماهيره. استضافة كتيبة بيب جوارديولا يوم السبت في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

ستوك سيتي تعادل في افتتاح الدوري أمام ميدلزبره بهدف لكل فريق في لقاء شهد غياب رمضان صبحي.

وتحدث مارك هيوز المدير الفني لستوك عن شاكيري قائلا: "شاكيري يعاني من مشكلة في الكاحل".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي "سيتحدد مساء يوم الجمعة إمكانية لحاقه بالمباراة من عدمها".

وتطرق هيوز للحديث عن مواجهة سيتي قائلا: "ستكون مباراة صعبة للغاية. لكننا نمتلك سجلا جيدا على ملعبنا أمامهم".

وواصل "واجهت جوارديولا مرة واحدة من قبل. وقتها نجحت في الفوز عليه، وأتمنى تكرار ذلك الآن".

الانتقالات

وهل انتهى سوق انتقالات ستوك سيتي؟ يُجيب هيوز قائلا: "سوق الانتقالات مازال مفتوحا بالنسبة لنا".

وأوضح "نحتاج إلى مدافع ولكن علينا الانتظار لنرى ما سيحدث. ولكن حتى هذه اللحظة لا يوجد أسماء معينة نسعى لضمها".

وأتم "قد نبدأ بالتعاقدات في الأسبوع الأخير من السوق".

ويحتل ستوك سيتي المركز الثامن برصيد نقطة، بينما فوز مانشستر سيتي القاتل على سندرلاند حصد للفريق النقاط الثلاث الأولى.