صراع الصفقات – تقرير: هارت يقترب من إيفرتون

اقترب جو هارت حارس مرمى مانشستر سيتي الإنجليزي من الانضمام لصفوف إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن هارت وافق على الانضمام لصفوف إيفرتون بعدما قرر الرحيل عن مانشستر سيتي.

وخرج هارت من حسابات جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الذي قرر الاعتماد على الأرجنتيني ويلي كابيارو بدلا منه.

ويقترب نادي مانشستر سيتي من التعاقد مع كلاوديو برافو حارس مرمى برشلونة الإسباني، لذلك فضل هارت أن يرحل عن صفوف فريقه لصعوبة مشاركته أساسيا مع المدرب الإسباني.

وفضل هارت الرحيل من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة بدلا من الرحيل بشكل نهائي لأنه يحتاج فترة للتفكير في مستقبله مع ناديه.

وكان جوارديولا كشف أن هارت لا يناسب طريقة اللعب التي يتبعها مع السيتي، لذلك يسعى للتعاقد مع حارس مرمى آخر.

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